Ucraina, Salvini: “Stop a invio armi, l’ho detto a Draghi” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ durato circa un’ora l’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega, Matteo Salvini. Ha chiesto a Draghi di fermare un terzo invio di armi all’Ucraina? “Ho parlato di cessate il fuoco e di disarmo, dunque questi passano da uno Stop di invio di armi, perché parlare di disarmo inviando armi…” dice il leader della Lega rispondendo alle domande dei cronisti lasciando Palazzo Chigi. A chi gli domanda cosa abbia risposto Draghi, “non riporto la parola di altri – risponde con nettezza – diciamo che due mesi e mezzo fa, quando votammo l’invio di tutti i tipi di aiuti all’Ucraina, c’erano certe condizioni, a quasi tre mesi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ durato circa un’ora l’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Marioe il leader della Lega, Matteo. Ha chiesto adi fermare un terzodiall’? “Ho parlato di cessate il fuoco e di disarmo, dunque questi passano da unodidi, perché parlare di disarmo inviando…” dice il leader della Lega rispondendo alle domande dei cronisti lasciando Palazzo Chigi. A chi gli domanda cosa abbia risposto, “non riporto la parola di altri – risponde con nettezza – diciamo che due mesi e mezzo fa, quando votammo l’di tutti i tipi di aiuti all’, c’erano certe condizioni, a quasi tre mesi ...

