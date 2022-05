Twitter | Elon Musk e il battibecco con il fondatore del social | “Sei manipolato dall’algoritmo” | “È progettato per non farti perdere tempo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 maggio 2022)è tornato a parlare di. “Seiin modi di cui non ti rendi conto”, ha scritto ieri 15 maggio in un tweet che ha fissato in alto sul proprio profilo. Poi Mr.Tesla ha spiegato: “Ecco delle cose molto importanti per correggere il tuo feed di: 1. Tocca il pulsante Home 2. Tocca le stelle in alto a destra dello schermo 3. Seleziona ‘Ultimi tweet‘”. Immediata la replica di Jack Dorsey, informatico e imprenditore creatore di: “È statosemplicemente per nonquando non utilizzi l’app per un po’“. A seguire una precisione da parte di: “Non sto sostenendo che ci sia malizia nell’algoritmo, ma piuttosto ...