Sfreccia sulla Pontina con pesce andato a male: maxi multa al conducente (Di lunedì 16 maggio 2022) Sfrecciava sulla Pontina effettuando ripetuti e pericolosi sorpassi. Già questo è sufficiente per ‘guadagnarsi’ una bella multa ma c’è dell’altro. Il conducente dello spericolato autocarro refrigerato ‘Sfrecciava’ sulla SS 148 con l’impianto spento, disattenzione che ha fatto andare a male il carico è che gli è costata una bella multa. Leggi anche: A tutta velocità sulla Pontina: Sfreccia a 146 km/h, beccato dalla Polstrada Furgone Sfreccia sulla Pontina con un carico avariato: i fatti Il suo viaggio non è però durato a lungo. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina hanno infatti fermato a Sabaudia lo spericolato autocarro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022)vaeffettuando ripetuti e pericolosi sorpassi. Già questo è sufficiente per ‘guadagnarsi’ una bellama c’è dell’altro. Ildello spericolato autocarro refrigerato ‘va’SS 148 con l’impianto spento, disattenzione che ha fatto andare ail carico è che gli è costata una bella. Leggi anche: A tutta velocitàa 146 km/h, beccato dalla Polstrada Furgonecon un carico avariato: i fatti Il suo viaggio non è però durato a lungo. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina hanno infatti fermato a Sabaudia lo spericolato autocarro ...

