Sampdoria-Fiorentina 4-1, Giampaolo: “La miglior partita da quando sono qui” (Di lunedì 16 maggio 2022) “La squadra ha raggiunto la salvezza ieri e oggi ha fatto la miglior partita da quando io sono qui. Il carico mentale ha fatto la differenza, deve essere un insegnamento per tutti”. Queste le parole del tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo dopo la vittoria per 4-1 sulla Fiorentina al Ferraris. La salvezza è arrivata con una giornata di anticipo: “Sassolini dalla scarpa? Essere giudicato è il mio mestiere – ha detto a Dazn -. Ma ci metto la faccia, le risposte più belle me le danno i miei giocatori. Rinnovo? Non significa nulla, la cosa più importante è la salvezza. Trentasei punti per la Samp sono pochi, dobbiamo ripartire con le idee chiare”. E su Quagliarella, autore di uno splendido gol per il momentaneo 2-0: “quando un ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “La squadra ha raggiunto la salvezza ieri e oggi ha fatto ladaioqui. Il carico mentale ha fatto la differenza, deve essere un insegnamento per tutti”. Queste le parole del tecnico della, Marcodopo la vittoria per 4-1 sullaal Ferraris. La salvezza è arrivata con una giornata di anticipo: “Sassolini dalla scarpa? Essere giudicato è il mio mestiere – ha detto a Dazn -. Ma ci metto la faccia, le risposte più belle me le danno i miei giocatori. Rinnovo? Non significa nulla, la cosa più importante è la salvezza. Trentasei punti per la Samppochi, dobbiamo ripartire con le idee chiare”. E su Quagliarella, autore di uno splendido gol per il momentaneo 2-0: “un ...

