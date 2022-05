Salernitana-Udinese | probabili formazioni e in tv

(Di lunedì 16 maggio 2022) Gara valida per la 38esima giornata del campionato italiano di Serie A 2021. È arrivato l’ultimo atto della stagionale nella quale i granata hanno la possibilità con una vittoria di coronare il sogno della salvezza che sembrava impossibile fino a un mese fa. Un obiettivo che, invece, i friulani hanno ottenuto con largo anticipo.si giocherà domenica 22 maggio 2022 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.: COME SCENDERANNO IN CAMPO? Mister Nicola dovrebbe schierare la formazione migliore con Sepe tra i pali, Gyomber, Radovanovic e Fazio in difesa. A centrocampo si rivede Bohinen che torna dal turno di squalifica affiancato da Kastanos e Coulibaly, con Mazzocchi e Ruggeri esterni. In avanti, Djuric e Verdi. Anche Cioffi dovrebbe schierarsi con l’undici tipo che orevede ...

gaiacagliari96 : Noi meritiamo la retrocessione però questo campionato è stato totalmente falsato dai recuperi fatti dopo mesi e me… - Mikypi : @gaiacagliari96 Con l’udinese visto recentemente salernitana salva matematicamente al 20° del primo tempo - gaiacagliari96 : Salernitana - Udinese X Venezia - Cagliari X - fabio85_fabio : RT @SandroTonalismo: Quanto fumo che vedo qui su Twitter. Ha semplicemente vinto la squadra più forte. E visto che gli scontri diretti non… - MatteoFulgenzi3 : @InterHubOff Qualcuno dica a Marchegiani che mentre l'Inter perdeva con Sassuolo pareggiava con Genoa ecc il Milan… -

Logica e statistiche in situazioni del genere condannano il Cagliari: non vincere con l'per lasarebbe come buttare al vento tutti gli sforzi fatti nell'ultimo mese per risalire ...Logica e statistiche in situazioni del genere condannano il Cagliari: non vincere con l'per lasarebbe come buttare al vento tutti gli sforzi fatti nell'ultimo mese per risalire ... Salernitana-Udinese, prevendita e data: tifosi granata in fermento, novità in giornata La lotta salvezza in Serie A entra nel vivo: già retrocesse Genoa e Venezia, l'ultima giornata sarà decisiva per Salernitana e Cagliari ...Il rischio che a fare compagnia al Venezia e al Genoa, già retrocessi in serie B, sia il Cagliari è sempre più concreto dopo la partita persa ieri con l’Inter per 3 a 1 alla Domus (QUI LA CRONACA). I ...