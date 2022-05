Roma, parcheggia male in Via Nazionale e scatta il controllo: multa, denuncia, e sequestro del mezzo. Ecco perché (Di lunedì 16 maggio 2022) Ha parcheggiato male il furgone a Roma, creando peraltro intralcio alla circolazione, attirando su di sé l’attenzione della Polizia Locale. E i caschi bianchi, una volta effettuato il controllo, hanno scoperto tutta una serie di illeciti poi messi a verbale. multato autocarro su Via Nazionale Il conducente aveva parcheggiato in modo irregolare lungo Via Nazionale. Per questo gli agenti del I Gruppo Trevi, impegnati in alcuni controlli in zona, si sono avvicinati al furgoncino. Avviati gli accertamenti e richiesti i documenti al conducente, che si trovava in prossimità del veicolo, parcheggiato vicino ad un’area di cantiere per lavori di ristrutturazione, gli operanti hanno constatato l’assenza di titoli autorizzativi al trasporto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Hatoil furgone a, creando peraltro intralcio alla circolazione, attirando su di sé l’attenzione della Polizia Locale. E i caschi bianchi, una volta effettuato il, hanno scoperto tutta una serie di illeciti poi messi a verbale.to autocarro su ViaIl conducente avevato in modo irregolare lungo Via. Per questo gli agenti del I Gruppo Trevi, impegnati in alcuni controlli in zona, si sono avvicinati al furgoncino. Avviati gli accertamenti e richiesti i documenti al conducente, che si trovava in prossimità del veicolo,to vicino ad un’area di cantiere per lavori di ristrutturazione, gli operanti hanno constatato l’assenza di titoli autorizzativi al trasporto di ...

