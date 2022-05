Ragazza inseguita e molestata da un operaio all’uscita dal lavoro Il padre corre in aiuto e lo pesta a sangue

(Di lunedì 16 maggio 2022) Un, aveva iniziato a importunare lanel bar. Quando lei ha finito il turno ha iniziato a pedinarla. Illo ha picchiato. È successo ad Argonate in provincia di Milano. Un’aggressione sessuale in pieno giorno, che unadi 18 anni ha dovuto subire a pochi metri dal bar in cui lavorava L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pacwoman9 : @Zziagenio78 Una ragazza al raduno nazionale degli alpini è come una salsiccia davanti ad un cane che non mangia da… -

Corriere Milano

oppure guarda che bel fondoschiena che ha quella'. Ricordando che a Rimini c'erano '... 'Molestata per strada e'. 'Bloccata dietro il bancone mentre lavoravo'. Più di 150 i casi ...... accompagnata dall'avvocato e da un'amica che ha assistito alla scena: la, come riferito ... 'Molestata per strada e'. 'Bloccata dietro il bancone mentre lavoravo'. Più di 150 i casi ... Violenza sessuale ad Arconate, barista 18enne seguita e molestata per strada da un cliente: il padre picchia... Il presunto aggressore, originario di San Cesario di Lecce, sarebbe stato fermato dal fidanzato della ragazza e da altri tre amici e quindi aggredito e costretto a ricorrere alle cure del pronto socco ...Provvedimenti scatteranno però nelle prossime ore, al termine di una prima fase investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce Calci e pugni che gli hanno provocato diverse lesioni i ...