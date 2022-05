Pugilato, Mondiali Elite donne: Canfora eliminata ai quarti di finale (Di lunedì 16 maggio 2022) La pugile azzurra Assunta Canfora è stata eliminata ai quarti di finale dei Mondiali Eliti di Pugilato femminile. Sul ring della Ba?ak?ehir Genclik ve Spor Tesisleri, la poliziotta napoletana, non è riuscita a sconfiggere l’olandese Chelsey Heijnen in un match molto duro ed estremamente equilibrato della categoria dei 63 kg. Il verdetto è stato di 3-2 per l’olandese (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 28-29) che ha concluso stremata il match, come del resto la Canfora. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) La pugile azzurra Assuntaè stataaidideiEliti difemminile. Sul ring della Ba?ak?ehir Genclik ve Spor Tesisleri, la poliziotta napoletana, non è riuscita a sconfiggere l’olandese Chelsey Heijnen in un match molto duro ed estremamente equilibrato della categoria dei 63 kg. Il verdetto è stato di 3-2 per l’olandese (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 28-29) che ha concluso stremata il match, come del resto la. SportFace.

