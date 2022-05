Piumone: se non entra il lavatrice lavalo a secco così, risparmi i soldi (Di lunedì 16 maggio 2022) Vuoi lavare il Piumone ma non entra in lavatrice? Devi assolutamente provare questo trucco, risparmierai moltissimi soldi e risulterà subito profumato e pulito. Scopriamo di cosa si tratta. Lavare il Piumone può risultare una vera e propria seccatura. Spesso per via della sua grandezza non riusciamo ad infilarlo in lavatrice. Per questo motivo si tende a portarlo in lavanderia e il costo non è affatto economico. Da oggi però non dovrai più preoccuparti, infatti ti sveleremo un rimedio che ti consentirà di lavarlo a secco e senza spendere troppo. Lavare il Piumone senza lavatrice? Ecco come fareCon l’arrivo dell’estate è giunto il momento di mettere via il Piumone e giubbotti ... Leggi su formatonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Vuoi lavare ilma nonin? Devi assolutamente provare questo trucco,erai moltissimie risulterà subito profumato e pulito. Scopriamo di cosa si tratta. Lavare ilpuò risultare una vera e propria seccatura. Spesso per via della sua grandezza non riusciamo ad infilarlo in. Per questo motivo si tende a portarlo in lavanderia e il costo non è affatto economico. Da oggi però non dovrai più preoccuparti, infatti ti sveleremo un rimedio che ti consentirà di lavarlo ae senza spendere troppo. Lavare ilsenza? Ecco come fareCon l’arrivo dell’estate è giunto il momento di mettere via ile giubbotti ...

Advertising

ChurningGut : ora inizia il periodo dramma del piumone perché non riesco a dormire senza ma fa troppo caldo x tenerlo quindi teng… - attyyyy00 : RT @bagnoli_laura: Non ho ancora superato il fatto che giovedì notte dormivo sotto al piumone e due coperte e oggi ho caldo stando seduta i… - bagnoli_laura : Non ho ancora superato il fatto che giovedì notte dormivo sotto al piumone e due coperte e oggi ho caldo stando sed… - leemortaecci : passeggiatina al mare questa mattina c’è già gente a fare il bagno ed io sto ancora con il piumone purtroppo è arri… - bixie_short : Non sono psicologicamente pronta a togliere il piumone -