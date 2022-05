Modica | disagi per il ritiro dell’indifferenziato

(Di lunedì 16 maggio 2022)– A causa di un ulteriore guasto al Trattamento Meccanico Biologico della discarica di Cava deini, nei prossimi si registreranno possibilinel conferire il secco non riciclabile. Per tale motivo – commenta l’Assessore all’ecologia Pietro Lorefice – si invita la cittadinanza a non conferire i rifiuti onde evitare il proliferare di micro discariche sul territorio. Nelle prossime daremo notizie a riguardo sulla ripresa del servizio. Bonus 200 euro per lavoratori e pensionati: a chi spetta Zeus il cane vivente più alto al mondo VIDEO Restaurate adue Moto Guzzi storiche Ragusa, spaccio e reddito di cittadinanza: arresti VIDEO L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Quotidiano di Ragusa

