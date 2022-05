Milan e Inter, scudetto fino alla fine (Di lunedì 16 maggio 2022) Fuori i secondi, adesso ne resta davvero solo una. Una partita tra il Milan e lo scudetto numero 19 della sua storia e una partita per l'Inter che coltiva il sogno di riprendersi il primo posto in classifica. Sarà domenica 22 maggio alle ore 15: Pioli a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, Inzaghi a San Siro contro la Sampdoria. Avversarie che non hanno nulla da chiedere alla fatica finale della stagione, non hanno obiettivi e nemmeno motivazioni speciali eppure non sono meno pericolose, perché arrivati a un metro dallo striscione del traguardo il pallone diventa pesante per tutti, come la testa e allo stesso modo delle gambe. E' dall'anno del Triplete Interista che uno scudetto non si assegna nel turno conclusivo del campionato; basta questa semplice constatazione per far comprendere ... Leggi su panorama (Di lunedì 16 maggio 2022) Fuori i secondi, adesso ne resta davvero solo una. Una partita tra ile lonumero 19 della sua storia e una partita per l'che coltiva il sogno di riprendersi il primo posto in classifica. Sarà domenica 22 maggio alle ore 15: Pioli a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, Inzaghi a San Siro contro la Sampdoria. Avversarie che non hanno nulla da chiederefatica finale della stagione, non hanno obiettivi e nemmeno motivazioni speciali eppure non sono meno pericolose, perché arrivati a un metro dallo striscione del traguardo il pallone diventa pesante per tutti, come la testa e allo stesso modo delle gambe. E' dall'anno del Tripleteista che unonon si assegna nel turno conclusivo del campionato; basta questa semplice constatazione per far comprendere ...

