L’Atalanta si inchina ai fuoriclasse | ora l’ultimo treno per l’Europa

(Di lunedì 16 maggio 2022) Un grande equilibrio spezzato da due, Leao e Theo. Era fin troppo facile, alla vigilia, pensare o temere che sarebbero stati loro a decidere la partita. Poi ci ha messo una specie di assist anche Orsato, lasciando correre un fallo evidente e dando il via libera allo scatenato Leao e il Milan ha messo la freccia verso il meritato e probabilissimo scudetto. “Una buona Atalanta“, come ha detto Gasperini a fine gara. Attenta e abbastanza precisa in fase di contenimento, non si può certo criticare la squadra per l’atteggiamento tenuto contro la capolista. Ma, come è successo altre volte, è mancato l’acuto, quello che soprattutto nelle sfide d’alta classifica cambia tutto e ti fa sentire più forte. Come aveva fatto anche l’anno scorso quandoaveva segnato ben tre gol al Milan, anche se al ritorno aveva perso con lo stesso punteggio ...