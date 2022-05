(Di lunedì 16 maggio 2022) “non ha mai dovuto baciare uno stemma per conquistare cuori e in un certo senso è sempre rimasto un calciatore”. Un calciatore “romantico”, per autodefinizione. E adesso che ha dettoaldopo 45 anni in tutti i ruoli con una sfilata d’amore davanti ai tifosi del suo Bayer Leverkusen (“a Leverkusen sono stato giocatore, capitano, direttore sportivo, poi sono stato due volte allenatore, poi capo dello sport, poi amministratore delegato”), la Faz gli dedica un lungo pezzotivo, definendolo un uomo “leggendario” dove si sente più a suo agio: dove si gioca ilche puzza di, dove si tratta di gioco e non di affari o messa in scena di uno spettacolo mediatico”.“uomo del ...

Advertising

napolista : La Faz celebra Rudi Völler: dice addio “l’uomo del popolo e del calcio che puzzava ancora di sudore” Bomber, allen… -

IlNapolista

Ladefinisce quella della coppia italiana una inaspettata marcia trionfale. Nove vittorie e zero sconfitte nel round robin, fino alla finale ora in corso contro la Norvegia della coppia formata ...Ladefinisce quella della coppia italiana una inaspettata marcia trionfale. Nove vittorie e zero sconfitte nel round robin, fino alla finale ora in corso contro la Norvegia della coppia formata ... La Faz celebra Rudi Völler: dice addio "l'uomo del popolo e del calcio che puzzava ancora di sudore" - ilNapolista Quarteto britânico que virou fenômeno mundial nos anos 2010 fala sobre planos de ‘turistar’ no Rio e dá spoilers sobre o novo álbum ...O Museu de Portimão celebra, ao longo deste mês de Maio, 14 anos de existência. Com um lugar de renome já conquistado, o espaço museológico perspetiva o futuro com muitas iniciativas na manga. Este s ...