Juve - Lazio 2 - 2: festa Sarri, è in Europa League! (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA - Al fotofinish! Così la Lazio di Maurizio Sarri vola in Europa League . Un gol di Milinkovic - Savic al 95', infatti, regala la qualificazione alla prossima competizione europea ai biancocelesti ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA - Al fotofinish! Così ladi Mauriziovola inLeague . Un gol di Milinkovic - Savic al 95', infatti, regala la qualificazione alla prossima competizione europea ai biancocelesti ...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri! LIVE: - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa del Mister. Report fra poco come sempre su - Eurosport_IT : SMS GELA LA JUVE: LAZIO IN EUROPA LEAGUE! ???? Nella serata degli addii di Chiellini e Dybala, il serbo a tempo scad… - Ninozzo63 : @KarlOne71 Se quel coglione di #Cuadrado avesse passato la palla molto probabilmente la #Lazio non avrebbe pareggia… - blavksiide : RT @juvefcdotcom: FULL TIME: Juve 2-2 Lazio -