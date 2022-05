«Gli attacchi hacker all’Eurovision anche durante l’esibizione della band ucraina. Così li abbiamo fermati» (Di lunedì 16 maggio 2022) Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale, spiega in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera come è stato respinto l’attacco degli hacker all’Eurovision Song Contest: «Da mesi avevamo pianificato l’infrastruttura di sicurezza insieme con la controparte della Rai, anche sull’aspetto social. Un monitoraggio continuo, poi a due settimane dall’appuntamento è stata approntata una sala operativa dedicata all’evento, in collegamento diretto con Roma, pronta a intervenire per mitigare la minaccia. abbiamo agito come ha fatto l’ordine pubblico della questura di Torino con bonifiche, controlli e transennamenti attorno al villaggio dell’Eurovision. Ecco, lo stesso avviene per i sistemi informatici, soprattutto in occasione di grandi eventi». ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Ivano Gabrielli, direttorePolizia Postale, spiega in un’intervista rilasciata al CorriereSera come è stato respinto l’attacco degliSong Contest: «Da mesi avevamo pianificato l’infrastruttura di sicurezza insieme con la controparteRai,sull’aspetto social. Un monitoraggio continuo, poi a due settimane dall’appuntamento è stata approntata una sala operativa dedicata all’evento, in collegamento diretto con Roma, pronta a intervenire per mitigare la minaccia.agito come ha fatto l’ordine pubblicoquestura di Torino con bonifiche, controlli e transennamenti attorno al villaggio dell’Eurovision. Ecco, lo stesso avviene per i sistemi informatici, soprattutto in occasione di grandi eventi». ...

