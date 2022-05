Advertising

italiaserait : Frulloni (Università di Verona): ‘entro 2030 cancro pancreas seconda causa morte’ - LocalPage3 : Frulloni (Università di Verona): 'entro 2030 cancro pancreas seconda causa morte' -

ilmessaggero.it

Così Luca, professore ordinario di Gastroenterologia dell'di Verona, in occasione del 28esimo Congresso Fismad in corso a Roma. Il tumore del pancreas "colpisce circa 15 persone ...Così Luca, professore ordinario di Gastroenterologia dell'di Verona, in occasione del 28esimo Congresso Fismad in corso a Roma. Il tumore del pancreas "colpisce circa 15 persone ... Frulloni (Università di Verona): 'entro 2030 cancro pancreas seconda causa morte'