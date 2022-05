Eurovision 2022, il cantante dei Kalush Orchestra bacia la fidanzata prima di tornare in guerra: “Potevano squalificarci, ma dovevamo far passare il messaggio” (Di lunedì 16 maggio 2022) All’Eurovision Song Contest hanno trionfato i Kalush Orchestra, che hanno potuto contare su un incredibile appoggio popolare: decisivo per la vittoria, infatti, è stato il voto del pubblico. Dopo l’evento, però, è tempo di tornare alla realtà. Oleh Psjuk, rapper e voce della band, nelle scorse ore è ripartito per l’Ucraina, dove combatterà per difendere il Paese. Per la partecipazione all’Eurovision, Psjuk e gli altri componenti del gruppo hanno potuto contare su un permesso temporaneo: tutti gli abitanti dell’Ucraina di sesso maschile dai 18 ai 60 anni, infatti, devono rimanere in patria per combattere contro gli attacchi russi. Daily Mail ha diffuso una foto del rapper, che, con l’inseparabile cappellino rosa, abbraccia teneramente la fidanzata Oleksandra prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) All’Song Contest hanno trionfato i, che hanno potuto contare su un incredibile appoggio popolare: decisivo per la vittoria, infatti, è stato il voto del pubblico. Dopo l’evento, però, è tempo dialla realtà. Oleh Psjuk, rapper e voce della band, nelle scorse ore è ripartito per l’Ucraina, dove combatterà per difendere il Paese. Per la partecipazione all’, Psjuk e gli altri componenti del gruppo hanno potuto contare su un permesso temporaneo: tutti gli abitanti dell’Ucraina di sesso maschile dai 18 ai 60 anni, infatti, devono rimanere in patria per combattere contro gli attacchi russi. Daily Mail ha diffuso una foto del rapper, che, con l’inseparabile cappellino rosa, abbraccia teneramente laOleksandradi ...

