Crema solare: i marchi migliori del 2022 senza filtri dubbi (ossibenzone) (Di lunedì 16 maggio 2022) Ultimamente si fa un gran parlare di Crema solare a causa dell’eventuale presenza di filtri chimici di dubbia composizione, come ad esempio l’ossibenzone. Di cosa si tratta? In breve, questa sostanza protegge sì dai raggi UV in maniera eccellente, ma alcuni test ipotizzano che, se assorbita dalla pelle, potrebbe entrare in circolo nel sangue con conseguenze potenzialmente dannose soprattutto a carico del sistema endocrino. Sembra che sia possibile un suo comportamento da distruttore ormonale. La FDA americana (Food and Drug Administration – Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali) ha condotto uno studio da cui è emerso che 6 filtri chimici passano nel nostro apparato circolatorio dopo appena una sola applicazione di Crema. Questi sono: octocylene, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 16 maggio 2022) Ultimamente si fa un gran parlare dia causa dell’eventuale predichimici dia composizione, come ad esempio l’. Di cosa si tratta? In breve, questa sostanza protegge sì dai raggi UV in maniera eccellente, ma alcuni test ipotizzano che, se assorbita dalla pelle, potrebbe entrare in circolo nel sangue con conseguenze potenzialmente dannose soprattutto a carico del sistema endocrino. Sembra che sia possibile un suo comportamento da distruttore ormonale. La FDA americana (Food and Drug Administration – Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali) ha condotto uno studio da cui è emerso che 6chimici passano nel nostro apparato circolatorio dopo appena una sola applicazione di. Questi sono: octocylene, ...

