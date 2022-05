Covid, oggi nel Lazio 1745 nuovi casi positivi e 13 decessi: i numeri dal territorio (Di lunedì 16 maggio 2022) Covid, Lazio. Continua l’opera di monitoraggio da parte degli uffici della Regione e dalle Asl dislocate sul territorio, al fine di accompagnare con sguardo attento la pandemia verso la sua fine definitiva (si spera). Il bollettino aggiorno e il monitoraggio del territorio Il Covid, certo, non rappresenta più una minaccia forte per il nostro Paese e con l’arrivo del caldo e della buona stagione dovremmo assistere ad una ulteriore diminuzione dei casi in generale. Tuttavia, un costante monitoraggio rappresenta una garanzia in più per uscirne. Leggi anche: Roma, caos per i ristoratori: non potranno più utilizzare i tavolini concessi durante il Covid, è polemica I numeri di oggi 16 maggio Ecco i numeri del bollettino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022). Continua l’opera di monitoraggio da parte degli uffici della Regione e dalle Asl dislocate sul, al fine di accompagnare con sguardo attento la pandemia verso la sua fine definitiva (si spera). Il bollettino aggiorno e il monitoraggio delIl, certo, non rappresenta più una minaccia forte per il nostro Paese e con l’arrivo del caldo e della buona stagione dovremmo assistere ad una ulteriore diminuzione deiin generale. Tuttavia, un costante monitoraggio rappresenta una garanzia in più per uscirne. Leggi anche: Roma, caos per i ristoratori: non potranno più utilizzare i tavolini concessi durante il, è polemica Idi16 maggio Ecco idel bollettino ...

