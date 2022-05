Commissione UE taglia stime di crescita 2022 | pesano guerra e inflazione

(Di lunedì 16 maggio 2022) Laeuropea ha presentato le previsioni economiche di primavera. Ladel PIL reale sia nell’UE che nella zona euro è ora prevista al 2,7% per ile al 2,3% per il 2023, in calo rispetto al 4,0 % e al 2,8 % (2,7% nella zona euro), rispettivamente, delle previsioni intermedie d’inverno. “Il declassamento del– spiega lain una nota – va letto nel contesto dello slancio dieconomica registrato nella primavera e nell’estate dello scorso anno, che determina un aumento di circa 2 punti percentuali del tasso diannuo di quest’anno. Ladella produzione nel corso dell’anno si è ridotta dal 2,1% allo 0,8%”. Il PIL dell’UE dovrebbe mantenersi in territorio positivo grazie ...

