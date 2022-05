Ultima partita di Insigne al Maradona, Di Lorenzo lo omaggia nell’intervallo (Di domenica 15 maggio 2022) Termina 1-0 il primo tempo tra Napoli e Genoa al Diego Armando Maradona, grazie ad un gol al 32esimo di Victor Osimhen su assist di Di Lorenzo. Prima frazione di gioco che vede il Napoli protagonista: squadra che gioca divertita e padrona del gioco. Napoli-Genoa All’intervallo, ai microfoni di Dazn è intervenuto il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Fa molto caldo oggi a Napoli, dobbiamo essere bravi a tenere palla e a farla girare bene. Emozionante giocare davanti a questo pubblico, dobbiamo vincere per Lorenzo e per tutti i tifosi”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Termina 1-0 il primo tempo tra Napoli e Genoa al Diego Armando, grazie ad un gol al 32esimo di Victor Osimhen su assist di Di. Prima frazione di gioco che vede il Napoli protagonista: squadra che gioca divertita e padrona del gioco. Napoli-Genoa All’intervallo, ai microfoni di Dazn è intervenuto il difensore azzurro Giovanni Di. Queste le sue parole: “Fa molto caldo oggi a Napoli, dobbiamo essere bravi a tenere palla e a farla girare bene. Emozionante giocare davanti a questo pubblico, dobbiamo vincere pere per tutti i tifosi”.

