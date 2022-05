Spogliati e legati | cosa succede ai comandanti russi

(Di domenica 15 maggio 2022) Per punire soldati eche si rifiutano di combattere, Putin ha invitato in Ucraina il generale Rustam Muradov: ecco quali sono le sue azioni scoperte dalle intercettazioni dell'intelligence ucraina

Gli orrori della guerra. Quegli orrori che è quasi impossibile anche soltanto immaginare. Orrori che emergono dalle intercettazioni raccolte dagli ucraini : violenze brutali dei russi contro i loro ...L'ex premier russo contro Putin: 'È stato ingannato dai generali, sta perdendo fiducia nella guerra' Alcuni comandanti sarebbero infatti statie portati via con i camion verso ...Cosa svelano le le terribili punizioni del generale Muradov per chi si ribella a Putin: non solo un mondo di violenza ma anche le sacche di dissenso ...Dalle intercettazioni raccolte dagli ucraini emerge ancora una volta una realtà scioccante che riguarda i comandanti dell'esercito russo che si ribellano a Putin.