Semchuk, il giornalista in fuga da Mosca: «Io, torturato dagli 007 russi per le mascherine all'Italia» (Di domenica 15 maggio 2022) «Pensavano fossi una spia dell?Europa, per questo mi hanno sequestrato e picchiato». Il giornalista russo Pavel Broska Semchuk aveva scoperto che il milione di mascherine che... Leggi su ilmattino (Di domenica 15 maggio 2022) «Pensavano fossi una spia dell?Europa, per questo mi hanno sequestrato e picchiato». Ilrusso Pavel Broskaaveva scoperto che il milione diche...

Advertising

MagriGianluigi : RT @ilmessaggeroit: Semchuk, il giornalista in fuga da Mosca: «Io, torturato dagli 007 russi per le mascherine all'Italia» - ilmessaggeroit : Semchuk, il giornalista in fuga da Mosca: «Io, torturato dagli 007 russi per le mascherine all'Italia» -