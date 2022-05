Se il Garante per la privacy è costretto a multare il Ministero dell’Interno per alcuni video online (Di domenica 15 maggio 2022) Per far rispettare la legge, occorre conoscere la legge. Non solo determinate fattispecie di reato, ma tutti i contorni (anche narrativi) che accompagno la pubblicazione da fonti ufficiali (come in questo caso) di testimonianze video che si allegano a una notizia. Questa volta non parliamo di un comportamento scorretto da parte dei media, ma di quello di due Questure italiane. Due episodi differenti, ma con la stessa trama e lo stesso epilogo. E per questi fatti è dovuto scendere in campo anche il Garante per la privacy che multa il Viminale. LEGGI ANCHE > Referendum online: il Garante della privacy dà parere negativo sullo schema di Dpcm Sì, sembra un paradosso: l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali costretta a intervenire, con sanzione pecuniaria ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 15 maggio 2022) Per far rispettare la legge, occorre conoscere la legge. Non solo determinate fattispecie di reato, ma tutti i contorni (anche narrativi) che accompagno la pubblicazione da fonti ufficiali (come in questo caso) di testimonianzeche si allegano a una notizia. Questa volta non parliamo di un comportamento scorretto da parte dei media, ma di quello di due Questure italiane. Due episodi differenti, ma con la stessa trama e lo stesso epilogo. E per questi fatti è dovuto scendere in campo anche ilper lache multa il Viminale. LEGGI ANCHE > Referendum: ildelladà parere negativo sullo schema di Dpcm Sì, sembra un paradosso: l’Autoritàper la protezione dei dati personali costretta a intervenire, con sanzione pecuniaria ...

