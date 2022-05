Panatta | «Sono stato uno dei Fantastici 4»

Leggi su panorama

(Di domenica 15 maggio 2022) Si è raccontato diverse volte di quanto la partecipazione trionfale della nazionale italiana di tennis alla finale di Coppa Davis del 1976, organizzata in casa degli sfidanti a Santiago del Cile, sia stata oggetto di polemiche da parte di chi nel nostro Paese sosteneva che, presentandosi, si sarebbe data sponda alla propaganda di Pinochet per dimostrare al mondo di non essere un dittatore. Ed è ancheraccontato nel documentario La maglietta rossa di Mimmo Calopresti come la decisione di Adrianoe Paolo Bertolucci di vestire inusuali t-shirt color vermiglio nell’incontro di doppio siail tentativo, non riportato da alcun organo di stampa dell’epoca, di protestare simbolicamente contro l’autoritarismo di estrema destra. La serie tv in sei puntate Una squadra, in onda su Sky Documentaries dal 14 maggio, non racconta ...