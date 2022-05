Lon Fon – Milano

(Di domenica 15 maggio 2022) Lon Fon Via Lazzaretto, 10 – 20124 –Tel. 02/29405153 Sito Internet: www.lonfon.it Tipologia: cinese Prezzi: antipasti 2,50/8€, ravioli 7/9€, zuppe 5/12€, altri piatti a partire da 7,50€ Giorno di chiusura: Martedì OFFERTA Non distante da Porta Venezia si trova un fortino, un luogo di frontiera che dal 1978 consente di provare l’esperienza dell’autentica cucina cantonese: il ristorante Lon Fon. Il menù propone una vasta scelta di piatti della terra del Sol Levante, che spazia dai rinomati ravioli (specialità della casa) alle zuppe; dai piatti a base di anatra a quelli a base di pesce, maiale e gamberi. La nostra cena è iniziata ...

I 40 anni del Lon Fon in 4 piatti. Il compleanno dello storico ristorante cinese di Milano