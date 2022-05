LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Hindley vince sul Blockhaus, immenso Pozzovivo, ottimo Nibali! (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 17.24 La classifica generale dopo il Blockhaus: 1 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 37:52:01 2 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:12 3 BARDET Romain Team DSM 0:14 4 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:15 5 Hindley Jai BORA – hansgrohe 0:20 6 MARTIN Guillaume Cofidis 0:28 7 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 0:298 Pozzovivo Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:54 9 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:09 10 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1:22 11 VALVERDE Alejandro Movistar Team 1:23 12 ARENSMAN Thymen Team DSM 1:27 17.23 Domenico Pozzovivo: “Non me l’aspettavo, ma ci speravo. Lo sprint non è il mio forte, ma sono contentissimo“. Anche noi! 17.22 ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.24 La classifica generale dopo il: 1 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 37:52:01 2 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:12 3 BARDET Romain Team DSM 0:14 4 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:15 5Jai BORA – hansgrohe 0:20 6 MARTIN Guillaume Cofidis 0:28 7 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 0:298Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:54 9 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:09 10 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1:22 11 VALVERDE Alejandro Movistar Team 1:23 12 ARENSMAN Thymen Team DSM 1:27 17.23 Domenico: “Non me l’aspettavo, ma ci speravo. Lo sprint non è il mio forte, ma sono contentissimo“. Anche noi! 17.22 ...

giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Giro Grazie a un finale generoso #Lopez conserva la #magliarosa! Splendide prestazioni d… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Giro Splendido successo di #Hindley al #fotofinish sul #Blockhaus davanti a #Bardet e… -