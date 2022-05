Isola 16, Luca Daffrè pronto a sbarcare in Honduras, ma arriva l’attacco di Andrea Di Carlo: “Scorretto, sleale e senza carattere!” (Di domenica 15 maggio 2022) Luca Daffrè è stato un volto di Uomini e Donne e, a breve, entrerà a far parte del cast dell’attuale Isola dei Famosi. Nella prossima puntata del reality estremo infatti, entreranno quattro nuovi concorrenti – come svelato dalla padrona di casa, Ilary Blasi – tra cui proprio Daffrè. Quest’ultimo aveva partecipato al dating show di Canale 5 nelle vesti di corteggiatore. Il personal trainer era sceso per Angela Nasti, che nel 2019, seduta sul trono, aveva però optato per l’altro corteggiatore, il romano Alessio Campoli. Da quell’esperienza, Luca non è più apparso sul piccolo schermo. Ma quanto pare è prontissimo a fare la sua seconda esperienza televisiva. La notizia della sua partecipazione però, sembra aver infastidito qualcuno in particolare. Parliamo del manager Andrea di ... Leggi su isaechia (Di domenica 15 maggio 2022)è stato un volto di Uomini e Donne e, a breve, entrerà a far parte del cast dell’attualedei Famosi. Nella prossima puntata del reality estremo infatti, entreranno quattro nuovi concorrenti – come svelato dalla padrona di casa, Ilary Blasi – tra cui proprio. Quest’ultimo aveva partecipato al dating show di Canale 5 nelle vesti di corteggiatore. Il personal trainer era sceso per Angela Nasti, che nel 2019, seduta sul trono, aveva però optato per l’altro corteggiatore, il romano Alessio Campoli. Da quell’esperienza,non è più apparso sul piccolo schermo. Ma quanto pare è prontissimo a fare la sua seconda esperienza televisiva. La notizia della sua partecipazione però, sembra aver infastidito qualcuno in particolare. Parliamo del managerdi ...

