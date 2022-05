Incidente stradale, auto nel burrone: morti due ragazzi di 18 e 16 anni (Di domenica 15 maggio 2022) Incidente stradale a Corleone, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo. Una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada sulla statale 118. Nell’impatto due giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono morti. Sono una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 16. Gli altri due passeggeri di 19 anni e 17 anni si trovano ricoverati in ospedale trasportati in codice rosso dai sanitari del 118: il primo all’ospedale Bianchi, il secondo all’ospedale Civico.Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone. Alla guida dell’auto finita in un burrone a Corleone potrebbe esserci stato il sedicenne morto nello schianto, che non aveva la patente e avrebbe preso la vettura del padre di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 15 maggio 2022)a Corleone, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo. Una Fiat Punto con a bordo quattroè uscita di strada sulla statale 118. Nell’impatto due giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono. Sono una ragazza di 18e un ragazzo di 16. Gli altri due passeggeri di 19e 17si trovano ricoverati in ospedale trasportati in codice rosso dai sanitari del 118: il primo all’ospedale Bianchi, il secondo all’ospedale Civico.Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone. Alla guida dell’finita in una Corleone potrebbe esserci stato il sedicenne morto nello schianto, che non aveva la patente e avrebbe preso la vettura del padre di ...

