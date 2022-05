Governo ucraino e Zelensky commentano la vittoria all’Eurovision: la città per ospitare l’evento (Di domenica 15 maggio 2022) Gli scommettitori la davano per vincente da mesi e ieri sera è stata proprio l’Ucraina a trionfare all’Eurovision Song Contest 2022. I ragazzi della Kalush Orchestra con la loro Stefania hanno battuto tutti gli altri con ben 631 punti. Pochi minuti dopo la fine dello show il Governo ucraino ha commentato attraverso un tweet e lo stesso ha fatto Volodymyr Zelensky con un post su Instagram. Il Presidente ucraino ha rivelato che in futuro vorrebbe ospitare l’evento a Mariupol (difficilmente potrà farlo nel 2023). “Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa! L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà l’Eurovision! Per la terza volta nella sua storia. E credo non l’ultima volta. Faremo del nostro meglio per ospitare un giorno i ... Leggi su biccy (Di domenica 15 maggio 2022) Gli scommettitori la davano per vincente da mesi e ieri sera è stata proprio l’Ucraina a trionfareSong Contest 2022. I ragazzi della Kalush Orchestra con la loro Stefania hanno battuto tutti gli altri con ben 631 punti. Pochi minuti dopo la fine dello show ilha commentato attraverso un tweet e lo stesso ha fatto Volodymyrcon un post su Instagram. Il Presidenteha rivelato che in futuro vorrebbea Mariupol (difficilmente potrà farlo nel 2023). “Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa! L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà l’Eurovision! Per la terza volta nella sua storia. E credo non l’ultima volta. Faremo del nostro meglio perun giorno i ...

