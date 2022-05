Google presenta il prototipo dei nuovi smartglasses che riescono a tradurre in tempo reale (Di domenica 15 maggio 2022) presentati lo scorso Mercoledì durante il vertice degli sviluppatori di Google i nuovi occhiali smart in grado di tradurre le lingue in tempo reale, mostrando il testo sulle lenti-display: scopriamo i dettagli del nuovo prototipo di Google. La funzione di traduzione degli Smart Glasses di Google è stata presentata durante la conferenza per gli sviluppatori – ComputerMagazine.itPer ora è ancora in fase prototipale: ma le intenzioni di Google di investire sugli smartglasses in grado di tradurre in tempo reale tutte le lingue del mondo, mostrando il testo sulle lenti-display ed appoggiandosi alla tecnologia di traduzione e trascrizione ... Leggi su computermagazine (Di domenica 15 maggio 2022)ti lo scorso Mercoledì durante il vertice degli sviluppatori diocchiali smart in grado dile lingue in, mostrando il testo sulle lenti-display: scopriamo i dettagli del nuovodi. La funzione di traduzione degli Smart Glasses diè statata durante la conferenza per gli sviluppatori – ComputerMagazine.itPer ora è ancora in fase prototipale: ma le intenzioni didi investire sugliin grado diintutte le lingue del mondo, mostrando il testo sulle lenti-display ed appoggiandosi alla tecnologia di traduzione e trascrizione ...

