Fidanzata da tre anni, ma l’ex naufraga svela tutto solo ora: l’incredibile rivelazione (Di domenica 15 maggio 2022) Una ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha fatto di recente una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco di che si tratta. Questa ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha sorpreso tutti con una rivelazione davvero inattesa, soprattutto perché è sopraggiunta dopo ben tre anni di fidanzamento. Ma di chi stiamo parlando? Lei è una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 15 maggio 2022) Una exdell’Isola dei Famosi ha fatto di recente unache nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco di che si tratta. Questa exdell’Isola dei Famosi ha sorpreso tutti con unadavvero inattesa, sopratperché è sopraggiunta dopo ben tredi fidanzamento. Ma di chi stiamo parlando? Lei è una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

lapisinha : ???? Figlia del tre volte campione del mondo brasiliano, esperta in pubbliche relazioni e madre della piccola Penelop… - CricetoNonsense : @alesveglia Lo ho detto pure io quando ho incontrato una ragazza… lei è fidanzata da tre anni (la ho conosciuta 5 anni fa) - http__Marianna : comunque a mezzanotte sono tre mesi con la mia fidanzata @P3RF3XTNOW - Ff01Official : Son sento i miei amici da 3 anni Non ho una fidanzata da 4,ma all'epoca mi fidanzavo ogni mattina e venivo apprezza… - Claudia72218970 : @Disperlinglibe1 @allegrimarco9 @ArthurMeurs @gherbitz @BNedaris @SimonaMattei8 @IsolaDeiFamosi 'Come tu mi vuoi' p… -