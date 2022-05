Fare una fortuna grazie a 1 Euro! Questa moneta vale fino a 40 mila euro!

Advertising

IlContiAndrea : #Mahmood 'Al di là del piazzamento quello che a noi interessa veramente è fare una bella figura. Vogliamo guardarci… - GiovaAlbanese : La #Juventus aveva chiesto (e ottenuto) una promessa alla scuderia Raiola subito dopo il #calciomercato di gennaio:… - AmorosoOF : 'Maria mi ha tenuto la mano come solo una mamma sa fare.' #TuttoAccadeSuRTL1025 @rtl1025 - QuodLuxRomae : Il mainstream insiste nel credere che la propaganda, finanche smaccata, possa fare vincere la guerra contro la Russ… - MercuryMarte : RT @stuckonyouth: Ucraina: porta una canzone in lingua nativa, con strumenti e abbigliamenti tipici del folklore ucraino, tutto ciò che dov… -

La Stampa

Insomma, è un siluro, che peraltro rompe il ritmo didue giorni in cui la tenzone politica era ... 'schermaglie sulla convegnistica non mi interessa. Non c'è nessun altro obiettivo in questo ...Questa èriforma che non incide. Mi pare che le ambizioni iniziali si siano molto abbassate. ... È meglio far finta di palleggiare in Parlamento I cittadini voglionogol. Anche Giorgia Meloni ... Se bastasse una bella canzone per fare pace La terza edizione della manifestazione di casa alla Marina di Verbella ha accolto visitatori ed espositori da Lombardia, Piemonte e non solo. Gli organizzatori: «Lavoriamo con costanza per promuovere ...L'immagine del buco nero di Sgr A* è una media delle diverse immagini ottenute collegando insieme otto radiotelescopi esistenti in tutto il pianeta ...