Djokovic-Tsitsipas in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic sfiderà Stefanos Tsitsipas in occasione dell’incontro valido come finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. L’ultimo atto del torneo di Roma metterà dunque di fronte il serbo e il greco sul rosso del Centrale, uno scontro che promette certamente forti emozioni; il numero uno al mondo tenterà di riscattare la finale persa per mano di Rafael Nadal nel 2021, mentre l’ateniese per certificare il suo rendimento sensazionale sulla terra battuta e dar seguito al trionfo di Montecarlo. Dopo la millesima vittoria in carriera, nel caso specifico contro Casper Ruud in semifinale, Djokovic proverà a ottenere il titolo di campione degli Internazionali per la sesta volta su dodici finali. Sarebbe una prima volta, invece, per Tsitsipas, ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Novaksfiderà Stefanosin occasione dell’incontro valido come finale degliBNL. L’ultimo atto del torneo di Roma metterà dunque di fronte il serbo e il greco sul rosso del Centrale, uno scontro che promette certamente forti emozioni; il numero uno al mondo tenterà di riscattare la finale persa per mano di Rafael Nadal nel 2021, mentre l’ateniese per certificare il suo rendimento sensazionale sulla terra battuta e dar seguito al trionfo di Montecarlo. Dopo la millesima vittoria in carriera, nel caso specifico contro Casper Ruud in semifinale,proverà a ottenere il titolo di campione degliper la sesta volta su dodici finali. Sarebbe una prima volta, invece, per, ...

Eurosport_IT : ?????????? di questi Djokovic! ???? Il ???????????? centra il traguardo delle 1000 vittorie in carriera, battendo Ruud in semif… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VUOLE ROMA ?? Battuto anche Casper Ruud in due set, Novak vince per 6-4 6-3 e raggiunge Tsitsipas in final… - sportmediaset : Djokovic batte Ruud e fa 1000 vittorie in carriera: è finale con Tsitsipas a Roma #IBI22 #Tennis #Roma #Djokovic… - cristian90ax : RT @Eurosport_IT: ?????????? di questi Djokovic! ???? Il ???????????? centra il traguardo delle 1000 vittorie in carriera, battendo Ruud in semifinale… - SportRepubblica : Internazionali Roma, i numeri della finale tra Djokovic e Tsitsipas -