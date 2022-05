Dall’ammirazione per Luca Traini all’antisemitismo, cosa sappiamo sul killer suprematista di Buffalo (Di domenica 15 maggio 2022) «Strano» e con «visioni estremiste». Così i compagni di classe di Payton Gendron descrivono il killer autore della sparatoria al Tops Friendly Market di Buffalo, nello stato di New York, nella quale sono morte 10 persone. Il diciottenne, ha pubblicato un manifesto suprematista bianco, che sta fornendo diversi spunti per comprendere la sua personalità e le sue visioni. Ecco quello che è stato svelato finora. Le origini del suprematismo Gendron è stato descritto dagli investigatori come un ragazzo «annoiato», che si sarebbe radicalizzato durante il lockdown su visioni suprematiste bianche. Nel manifesto si legge: «La popolazione bianca diminuisce. Per mantenere la sua popolazione bisogna arrivare a un tasso di fertilità… che nell’occidente dev’essere di circa 2.06 figli per donna». Dal documento, lungo 180 pagine, si apprende che ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) «Strano» e con «visioni estremiste». Così i compagni di classe di Payton Gendron descrivono ilautore della sparatoria al Tops Friendly Market di, nello stato di New York, nella quale sono morte 10 persone. Il diciottenne, ha pubblicato un manifestobianco, che sta fornendo diversi spunti per comprendere la sua personalità e le sue visioni. Ecco quello che è stato svelato finora. Le origini del suprematismo Gendron è stato descritto dagli investigatori come un ragazzo «annoiato», che si sarebbe radicalizzato durante il lockdown su visioni suprematiste bianche. Nel manifesto si legge: «La popolazione bianca diminuisce. Per mantenere la sua popolazione bisogna arrivare a un tasso di fertilità… che nell’occidente dev’essere di circa 2.06 figli per donna». Dal documento, lungo 180 pagine, si apprende che ...

