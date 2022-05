Contrasti con la stampa, Spalletti spiega: “Non è stato corretto, cosa mi ha infastidito” (Di domenica 15 maggio 2022) Nel post partita di Napoli-Genoa, ultima partita di Lorenzo Insigne davanti al suo pubblico, è intervenuto, ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti. L’allenatore degli azzurri ha parlato molto di Insigne, ma anche del futuro di Mertens e delle critiche ricevute dopo essersi fatti scappare lo Scudetto: Di seguito le sue parole: “C’era un’aria bella, un sentimento bello di rendere onore a questa festa per Insigne. Nei primi venti minuti non siamo mai riusciti a uscire dalla nostra metà campo, sono stati molto bravi loro a venirci addosso. Poi quando hanno abbassato il ritmo siamo riusciti a far valere la qualità e a uscire nello stretto”. “Con quelli che sono professionisti come lui, che sia è sempre allenato, è sempre arrivato per primo ad allenamento. Anche quando non lo facevo iniziare, entrava bene. Sono quei calciatori che ti fanno arrabbiare qualche volta, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Nel post partita di Napoli-Genoa, ultima partita di Lorenzo Insigne davanti al suo pubblico, è intervenuto, ai microfoni di DAZN, Luciano. L’allenatore degli azzurri ha parlato molto di Insigne, ma anche del futuro di Mertens e delle critiche ricevute dopo essersi fatti scappare lo Scudetto: Di seguito le sue parole: “C’era un’aria bella, un sentimento bello di rendere onore a questa festa per Insigne. Nei primi venti minuti non siamo mai riusciti a uscire dalla nostra metà campo, sono stati molto bravi loro a venirci addosso. Poi quando hanno abbassato il ritmo siamo riusciti a far valere la qualità e a uscire nello stretto”. “Con quelli che sono professionisti come lui, che sia è sempre allenato, è sempre arrivato per primo ad allenamento. Anche quando non lo facevo iniziare, entrava bene. Sono quei calciatori che ti fanno arrabbiare qualche volta, ...

