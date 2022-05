Bologna Sassuolo 0-1 LIVE: è iniziata la ripresa. Dentro Barrow per Theate (Di domenica 15 maggio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Sassuolo 0-1 MOVIOLA 1? – È iniziata la partita. 4? Occasione Scamacca – Il centravanti lavora bene di fisico, poi si libera di un difensore con una finta e calcia dai 20 metri trovando la pronta risposta di Skorupski. 10? Spunto Rogerio – Accelerazione palla al piede di Rogerio, che riceve un’apertura di Scamacca e si fa metà campo, entrando in area e mettendo dal fondo un cross per Frattesi che viene anticipato. 18? Attacco ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? – Èla partita. 4? Occasione Scamacca – Il centravanti lavora bene di fisico, poi si libera di un difensore con una finta e calcia dai 20 metri trovando la pronta risposta di Skorupski. 10? Spunto Rogerio – Accelerazione palla al piede di Rogerio, che riceve un’apertura di Scamacca e si fa metà campo, entrando in area e mettendo dal fondo un cross per Frattesi che viene anticipato. 18? Attacco ...

Advertising

CaricaturandoM : Bologna-Sassuolo - Linerazzurra : RT @pazzodicalcio: Telecronista DAZN minuto 35: 'Il Bologna è la squadra che ha subito meno gol da corner.' Calcio d'angolo e gol del Sass… - Joseph_psyco : RT @diohakane: Ghersini, a cui è stata affidata Bologna Sassuolo, è l'arbitro che ammonisce meno in tutto il campionato. Beppe Mafia sta ne… - bet_kinggg : Bologna F.C. 1909 U.S. Sassuolo Calcio Corner Race U.S. Sassuolo Calcio ?? 9 350?? ?? 1.60 GOOD LUCK ????????… - pazzodicalcio : Telecronista DAZN minuto 35: 'Il Bologna è la squadra che ha subito meno gol da corner.' Calcio d'angolo e gol del… -