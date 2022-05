Attenzione all’emergenza cereali | può provocare rivolte di dimensioni inaudite E non sarebbe prima volta

Leggi su ildenaro

(Di domenica 15 maggio 2022) Tra i frutti della terra che furono individuati dagli ominidi come fonte di nutrimento già all’alba dei tempi, un posto di riguardo di sicuro lo meritano i. Le datazioni non sono agevoli quando ci si riferisce a epoche così remote, anche se per alcune piante, grazie a indagini partenti da rilevazioni diverse, talfortuite, si sono potuti mettere dei picchetti abbastanza ravvicinati per individuare almeno il millennio nel quale collocare quanto oggetto della ricerca. Studiando le glaciazioni è venuto fuori che la vitis vinifera, quella che dà l’uva da vino, esisteva già più di sei milioni di anni fa. Certo non era la stessa pianta che si vede oggi, anche perché, appartenendo alla famiglia delle liane, cresceva strisciando sul terreno. Con una serie di collegamenti e di altra deduzioni, gli addetti ai lavori hanno stabilito, seppure a colpi ...