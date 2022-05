Sergej Shoigu e Lloyd Austin, la telefonata è finita in disgrazia. Secondo fonti del Pentagono... (Di sabato 14 maggio 2022) Una telefonata. Una telefonata che si sperava essere decisiva, o comunque un punto di svolta. Si parla del contatto telefonico di ieri, venerdì 13 maggio, tra Sergej Shoigu e Lloyd Austin, il primo contatto tra Stati Uniti e Russia dall'inizio dell'invasione in Ucraina, con i primi che hanno chiesto un cessate il fuoco a Mosca. Ma la doccia gelata, poche ore dopo la telefonata, arriva da John Kirby, portavoce del Pentagono, il quale ha spiegato che "il colloquio non è stato risolutivo". Certo, di buono c'è il fatto che i due ministri della Difesa di Washington e Mosca, dopo 79 giorni di silenzio, hanno rotto il gelo, provando almeno un accenno di dialogo. All'omologo russo il capo del Pentagono ha ribadito la richiesta di "un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Una. Unache si sperava essere decisiva, o comunque un punto di svolta. Si parla del contatto telefonico di ieri, venerdì 13 maggio, tra, il primo contatto tra Stati Uniti e Russia dall'inizio dell'invasione in Ucraina, con i primi che hanno chiesto un cessate il fuoco a Mosca. Ma la doccia gelata, poche ore dopo la, arriva da John Kirby, portavoce del, il quale ha spiegato che "il colloquio non è stato risolutivo". Certo, di buono c'è il fatto che i due ministri della Difesa di Washington e Mosca, dopo 79 giorni di silenzio, hanno rotto il gelo, provando almeno un accenno di dialogo. All'omologo russo il capo delha ribadito la richiesta di "un ...

