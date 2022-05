Rettore dice addio alla musica, il suo sfogo è duro e stupisce (Di sabato 14 maggio 2022) Cosa ha portato Donatella Rettore a uno sfogo che parte dai social per arrivare a tutti ma prima di tutti al suo pubblico, a chi l’attendeva in concerto? Sembra sia tutto saltato, così informano alcuni fan delusi da questo annuncio ma che in parte comprendono la cantante. Rettore non si diverte più o forse non si sottomette, non intende cedere ai compromessi, quelli necessari per vendere perché senza non si va avanti. Il mondo della discografia è cambiato e Rettore non ci sta, non va via con la coda tra le gambe ma forte del disco di platino appena ricevuto. Chiude in bellezza, lo grida sui social passando da Facebook a Instagram per arrivare a tutti. L’annuncio di Donatella Rettore “Non mi diverto più, anzi: la musica che gira mi fa venire l’otite… Quello che vogliono da me ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 14 maggio 2022) Cosa ha portato Donatellaa unoche parte dai social per arrivare a tutti ma prima di tutti al suo pubblico, a chi l’attendeva in concerto? Sembra sia tutto saltato, così informano alcuni fan delusi da questo annuncio ma che in parte comprendono la cantante.non si diverte più o forse non si sottomette, non intende cedere ai compromessi, quelli necessari per vendere perché senza non si va avanti. Il mondo della discografia è cambiato enon ci sta, non va via con la coda tra le gambe ma forte del disco di platino appena ricevuto. Chiude in bellezza, lo grida sui social passando da Facebook a Instagram per arrivare a tutti. L’annuncio di Donatella“Non mi diverto più, anzi: lache gira mi fa venire l’otite… Quello che vogliono da me ...

