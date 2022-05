Pedullà: “Napoli sondaggio per Arnautovic, ecco il retroscena” (Di sabato 14 maggio 2022) Alfredo Pedullà durante lo speciale calciomercato fa il punto anche su una trattativa del Napoli. Secondo quanto riferisce il giornalista il Napoli pensa ad Arnautovic per l’attacco. In questo caso non si tratterebbe di un sostituto di Osimhen, ma bensì di un rinforzo, visto che anche Petagna può andare via. Il giocatore del Bologna a 33 anni ha meso a segno 15 gol in questa stagione, caricandosi la salvezza dei felsinei sulle spalle. Sicuramente un ottimo score quello dell’attaccante austriaco, che ha sempre dimostrato di avere grandi qualità, ma non continuità di rendimento. Arnautovic Napoli, le notizie di Pedullà Secondo quanto fa sapere il giornalista esperto di calciomercato il Bologna vuole continuare con Arnautovic, con il presidente Saputo che ... Leggi su napolipiu (Di sabato 14 maggio 2022) Alfredodurante lo speciale calciomercato fa il punto anche su una trattativa del. Secondo quanto riferisce il giornalista ilpensa adper l’attacco. In questo caso non si tratterebbe di un sostituto di Osimhen, ma bensì di un rinforzo, visto che anche Petagna può andare via. Il giocatore del Bologna a 33 anni ha meso a segno 15 gol in questa stagione, caricandosi la salvezza dei felsinei sulle spalle. Sicuramente un ottimo score quello dell’attaccante austriaco, che ha sempre dimostrato di avere grandi qualità, ma non continuità di rendimento., le notizie diSecondo quanto fa sapere il giornalista esperto di calciomercato il Bologna vuole continuare con, con il presidente Saputo che ...

