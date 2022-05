Lotta, nel torneo Muhamet Malo vittoria di Abraham Conyedo. Italia seconda (Di sabato 14 maggio 2022) Gli azzurri dello stile libero della Lotta raccolgono buoni risultati nel torneo Muhamet Malo di Tirana, in Albania, riservato alla categoria senior, a cui hanno partecipato, oltre all’Italia (seconda nella classifica per Nazioni) ed ai padroni di casa, anche Bulgaria e Romania. Dei dieci atleti impegnati, tre sono saliti sul podio: successo per Abraham Conyedo Ruano nei -125 kg, con quattro successi in altrettanti incontri disputati, secondo posto per Morris Studd Obispado nei -57 kg e per Shamil Omarov nei -65 kg. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Gli azzurri dello stile libero dellaraccolgono buoni risultati neldi Tirana, in Albania, riservato alla categoria senior, a cui hanno partecipato, oltre all’nella classifica per Nazioni) ed ai padroni di casa, anche Bulgaria e Romania. Dei dieci atleti impegnati, tre sono saliti sul podio: successo perRuano nei -125 kg, con quattro successi in altrettanti incontri disputati, secondo posto per Morris Studd Obispado nei -57 kg e per Shamil Omarov nei -65 kg. Foto: LaPresse

