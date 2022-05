LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il plotone insegue a 2? il nutrito drappello di fuggitivi. 90 km all’arrivo (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 15.11 Media oraria di 45,1 km/h dopo 90 minuti di gara. 15.08 Scollinano i battistrada, Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious) è stato richiamato in gruppo dall’ammiraglia. Restano in 20 davanti. 15.05 Cambio bici per il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates), ora in coda al gruppo. Iniziano le rampe della salita! 15.02 Ricordiamo i nomi dei 21 fuggitivi: Andrea Vendrame e Lilian Calmejane (Ag2r Citroen), Fabio Felline e Harold Tejada (Astana), Wout Poels e Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious), Davide Gabburo (Bardiani Csf Faizanè), Guillaume Martin (Cofidis), Simone Ravanelli ed Edoardo Zardini (Drone Hopper Androni), Samuele Rivi e Mirco Maestri (Eolo Kometa), Biniam Ghirmay (Intermarché Wanty ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.11 Media oraria di 45,1 km/h dopo 90 minuti di gara. 15.08 Scollinano i battistrada, Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious) è stato richiamato in gruppo dall’ammiraglia. Restano in 20 davanti. 15.05 Cambio bici per il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates), ora in coda al gruppo. Iniziano le rampe della salita! 15.02 Ricordiamo i nomi dei 21: Andrea Vendrame e Lilian Calmejane (Ag2r Citroen), Fabio Felline e Harold Tejada (Astana), Wout Poels e Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious), Davide Gabburo (Bardiani Csf Faizanè), Guillaume Martin (Cofidis), Simone Ravanelli ed Edoardo Zardini (Drone Hopper Androni), Samuele Rivi e Mirco Maestri (Eolo Kometa), Biniam Ghirmay (Intermarché Wanty ...

