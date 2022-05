Advertising

vecchidf : sinceramente i commenti di sorpresa e commiserazione davanti ai danni della guerra danno fastidio. cosa pensavate fosse? un video game? - enne_cci : Blanco la prima sera di Sanremo aveva un abito di Valentino con un mantello che gli dava fastidio mentre cantava e… -

Corriere della Sera

Eppure ai giornalisti non sfuggono le mezze parole e le battute che rivelano l'attenzione, lae anche ilcon cui nel governo si seguono i ripetuti attacchi di Giuseppe Conte all'...Esattamente, come in questi giorni, a quello stesso potere, dail concetto di democrazia (... Il romanzo scorre via veloce, con lanel finale - che in questo caso si può rivelare - di ... La sorpresa e il fastidio nel governo Draghi per gli attacchi di Conte