GP Francia, Miller: "Visto? La Ducati GP22 è forte e competitiva" - News (Di sabato 14 maggio 2022) Uno - due. Il Lenovo Factory Team ha siglato una doppietta nelle qualifiche del Gran Premio MotoGP di Francia, piazzando Pecco Bagnaia in pole e Jack Miller appena dopo. Per l'australiano si tratta di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) Uno - due. Il Lenovo Factory Team ha siglato una doppietta nelle qualifiche del Gran Premio MotoGP di, piazzando Pecco Bagnaia in pole e Jackappena dopo. Per l'australiano si tratta di ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - paranoia_itsmee : RT @SkySportMotoGP: ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - sportli26181512 : Bagnaia: 'Grandissima pole a Le Mans (Francia), mi dà tanta carica per la gara'. VIDEO: Doppietta Ducati a Le Mans:… - GiaPettinelli : Gp Francia: pole Bagnaia, con Miller è doppietta Ducati - Moto - ANSA - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: MotoGp, doppietta Ducati nel Gp di Francia: Francesco Bagnaia centra la pole position, secondo l’australiano Jack Mill… -