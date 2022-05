Governo in bilico? nessun dubbio per Letta: avanti fino a fine legislatura (Di sabato 14 maggio 2022) Un mantra indiscutibile. Un assioma che, per sua stessa natura, non va nemmeno dimostrato; deve essere seguito e basta. Un avvertimento chiaro, netto e diretto ai proprio compagni di viaggio: il tempo delle polemiche e delle dichiarazioni tranchant è finito. Ora servono lucidità e buon senso. E il sostegno al Governo Draghi non può più avere tentennamenti. Enrico Letta è un fiume in piena questa mattina. Stanco del chiacchiericcio dei grillini e soprattutto molto preoccupato che certe tensioni, un colpo dopo l'altro, possano indurre Draghi ad un clamoroso colpo di teatro. “Non ho nessun dubbio che questo Governo andrà avanti fino alla fine della legislatura”. Lapidario, secco e con pochi fronzoli. Un messaggio sibillino, che ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Un mantra indiscutibile. Un assioma che, per sua stessa natura, non va nemmeno dimostrato; deve essere seguito e basta. Un avvertimento chiaro, netto e diretto ai proprio compagni di viaggio: il tempo delle polemiche e delle dichiarazioni tranchant è finito. Ora servono lucidità e buon senso. E il sostegno alDraghi non può più avere tentennamenti. Enricoè un fiume in piena questa mattina. Stanco del chiacchiericcio dei grillini e soprattutto molto preoccupato che certe tensioni, un colpo dopo l'altro, possano indurre Draghi ad un clamoroso colpo di teatro. “Non hoche questoandràalladella”. Lapidario, secco e con pochi fronzoli. Un messaggio sibillino, che ...

