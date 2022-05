Giannis fenomeno, Tatum di più: Boston porta Milwaukee a gara - 7 (Di sabato 14 maggio 2022) Una serie bellissima arriva al suo epilogo più naturale, gara - 7. Dopo la rimonta nell'ultimo quarto in gara - 5 di Milwaukee Boston tira fuori il carattere e con un Tatum spaziale va a vincere sul ... Leggi su gazzetta (Di sabato 14 maggio 2022) Una serie bellissima arriva al suo epilogo più naturale,- 7. Dopo la rimonta nell'ultimo quarto in- 5 ditira fuori il carattere e con unspaziale va a vincere sul ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Giannis fenomeno, Tatum di più: Boston porta Milwaukee a gara-7 #Nbaplayoff - Pasoprince7 : RT @dchinellato: Che fenomeno Jayson Tatum! 46 punti per portare Boston a gara-7 contro Milwaukee è roba da stelle di primissima grandezza.… - AlePassanti : RT @dchinellato: Che fenomeno Jayson Tatum! 46 punti per portare Boston a gara-7 contro Milwaukee è roba da stelle di primissima grandezza.… - dchinellato : Che fenomeno Jayson Tatum! 46 punti per portare Boston a gara-7 contro Milwaukee è roba da stelle di primissima gra… - cricesaro : GARA 7. GODO. oggi partita bellissima,tatum fenomeno ma tutta boston ha giocato bene mentre Giannis invece troppo s… -