Gf Vip 6 | Lulù Selassié ospite a Verissimo racconta la sua versione dei fatti sulla fine della storia con Manuel Bortuzzo

Leggi su isaechia

(Di sabato 14 maggio 2022) Oggiè sta è statadi Silvia Toffanin ae ha detto la suacon: Ovviamente sono triste, cerco di pensare a me stessa, al mio lavoro, grazie alla mia famiglia che mi dà molto amore, molto affetto, cerco di distrarmi… ma è normale che penso tutto il giorno a Manu… è così. A proposito del fatto di essere stata lasciata attraverso un comunicato stampahato: Poco prima che lui mettesse queste storie noi stavamo discutendo, per delle cose stupide, grazie al cielo io e lui non abbiamo mai litigato per cose gravi o serie, e quindi di certo non penso che a 23 anni se discutiamo poi non ci vediamo mai più. ...