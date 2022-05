Finlandia nella Nato: Putin, un grave errore. Esercitazioni aeree russe al confine (Di sabato 14 maggio 2022) Colloquio fra i presidenti di Russia e Finlandia. Il monito di Putin L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 14 maggio 2022) Colloquio fra i presidenti di Russia e. Il monito diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - martaottaviani : Mini thread 1/ Breve commento sulle parole di #Erdogan, che pone dubbi sulla possibile adesione della #Svezia e del… - maxschiavini : RT @ultimenotizie: Da parte russa non vi è alcuna intenzione ostile contro #Svezia e #Finlandia e quindi non vi è alcuna 'vera' ragione per… - LaOttomani : RT @Zziagenio78: Studio Aperto consiglia alla Finlandia di non entrare nella Nato nelle ore più calde, bere molta acqua e mangiare tanta fr… -