Caso camici, prosciolto Fontana 'Non ci fu frode in quella fornitura' (Di sabato 14 maggio 2022) Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia dal 26 marzo 2018, ha 70 anni di Mario Consani Era già "abbastanza tranquillo". Perché, ha detto, "tutte le mie azioni sono state improntate a ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Attilio, presidente della Regione Lombardia dal 26 marzo 2018, ha 70 anni di Mario Consani Era già "abbastanza tranquillo". Perché, ha detto, "tutte le mie azioni sono state improntate a ...

Advertising

Giorgiolaporta : #Fontana prosciolto per il caso #camici. Se siete fortunati potrete trovare un trafiletto a pagina 278 dei quotidia… - AngeloCiocca : Prosciolto il presidente della Regione Lombardia per il caso camici. Chissà ora a cosa si attaccheranno a sinistra. - LegaSalvini : CASO CAMICI, PROSCIOLTO IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA FONTANA: “IL FATTO NON SUSSISTE” - Ariel2575 : RT @Curini: 'Attilio Fontana prosciolto per il “caso camici”. Il gup: «Il fatto non sussiste»' ve li ricordate che dicevano i 'buoni e gius… - mrighetti1967 : RT @aciapparoni: ++ Caso camici: gup Milano, Fontana prosciolto con altri 4 ++ -